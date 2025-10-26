Смотреть онлайн Гурник Забже - Ягеллония 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Гурник Забже — Ягеллония, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Эрнеста Пола. Судить этот матч будет Бартош Франковски.
Превью матча Гурник Забже — Ягеллония
Команда Гурник Забже в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-7. Команда Ягеллония, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Гурник Забже в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ягеллония забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Бартош Франковски (Польша).
За последние 9 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Бартош Франковски назначал пенальти