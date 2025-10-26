Превью матча Гурник Забже — Ягеллония

Команда Гурник Забже в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-7. Команда Ягеллония, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Гурник Забже в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ягеллония забивает 2, пропускает 1.