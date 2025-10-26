Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Гурник Забже - Ягеллония 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Гурник ЗабжеЯгеллония, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Эрнеста Пола. Судить этот матч будет Бартош Франковски.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион имени Эрнеста Пола
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Гурник Забже
15'
87'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Ягеллония
10'
Ягеллония icon
10'
Гурник Забже icon
15'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Гурник Забже icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Ягеллония - Угловой
10'
Ягеллония - 1-ый Гол
15'
Угловой
Гурник Забже - Угловой
15'
Гурник Забже - 2-ой Гол
27'
Угловой
Гурник Забже - Угловой
41'
Угловой
Ягеллония - Угловой
45+1'
Угловой
Гурник Забже - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
51'
Угловой
Гурник Забже - Угловой
70'
Угловой
Гурник Забже - Угловой
77'
Угловой
Ягеллония - Угловой
77'
Угловой
Ягеллония - Угловой
87'
Гурник Забже - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1

Превью матча Гурник Забже — Ягеллония

Команда Гурник Забже в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-7. Команда Ягеллония, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-8. Команда Гурник Забже в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ягеллония забивает 2, пропускает 1.

Гурник Забже Гурник Забже
1
Польша
Marcel Lubik
5
Польша
Kryspin Szczesniak
26
Польша
Рафаль Яницки
20
Испания
Хосе Мануэль Санчез
64
Словения
Эрик Янца
18
Чехия
Lukas Ambros
8
Чехия
Patrik Hellebrand
14
Польша
Jaroslaw Kubicki
30
Сенегал
Ousmane Sow
23
Норвегия
Sondre Liseth
33
Украина
Maksym Khlan
Тренер
Словакия
Michal Gasparik
Ягеллония Ягеллония
22
Польша
Milosz Piekutowski
15
Польша
Norbert Wojtuszek
70
Франция
Анди Пельмар
3
Словения
Dusan Stojinovic
27
Польша
Bartlomiej Wdowik
6
Польша
Taras Romanczuk
31
Германия
Leon Maximilian Flach
7
Испания
Алехандро Посо
11
Испания
Хесус Имаз Баллесте
72
Польша
Камиль Южвяк
10
Франция
Афимико Пюлюлю
Тренер
Польша
Adrian Siemieniec

Статистика матча

Владение мячом
Гурник Забже Гурник Забже
41%
Ягеллония Ягеллония
59%
Атаки
79
70
Угловые
5
4
Фолы
3
2
Удары (всего)
6
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Бартош Франковски (Польша).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Бартош Франковски назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
