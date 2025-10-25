Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа : Радомяк — Висла Плоцк , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брони Радом .

Превью матча Радомяк — Висла Плоцк

Команда Радомяк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-23. Команда Висла Плоцк, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-9. Команда Радомяк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Висла Плоцк забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Радомяк, в том матче сыграли вничью.