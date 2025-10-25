Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Радомяк - Висла Плоцк 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: РадомякВисла Плоцк, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брони Радом.

МСК, 13 тур, Стадион: Брони Радом
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Радомяк
Отложен
- : -
25 октября 2025
Висла Плоцк
Превью матча Радомяк — Висла Плоцк

Команда Радомяк в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-23. Команда Висла Плоцк, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-9. Команда Радомяк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Висла Плоцк забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Радомяк, в том матче сыграли вничью.

Радомяк Радомяк
1
Польша
Filip Majchrowicz
24
Кот-д'Ивуар
Zie Mohamed Ouattara
14
Камерун
Steve Kingue
26
Испания
Адриан Диегес
13
Польша
Jan Grzesik
2
Гвинея
Ибрахима Камара
7
Португалия
Vasco Lopes
10
Швейцария
Roberto Alves
27
Польша
Рафал Вольски
11
Ангола
Capita
25
Бразилия
Мауридес
Тренер
Португалия
Жоау Энрике
Висла Плоцк Висла Плоцк
12
Польша
Рафаль Лешниски
4
Швеция
Маркус Хаглинд Сангре
35
Польша
Марцин Каминьски
19
Фарерские острова
Andrias Edmundsson
21
Словения
Zan Rogelj
14
Польша
Доминик Кун
84
Португалия
Tomas Tavares
8
Испания
Дани Пачеко
13
Франция
Квентин Лекеш
20
Польша
Лукаш Секулски
99
Австралия
Deni Juric
Тренер
Польша
Mariusz Misiura

История последних встреч

Радомяк
Радомяк
Висла Плоцк
Радомяк
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.10.2025
Радомяк
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Висла Плоцк
Обзор
Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
