Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Погонь Щецин - Краковия 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Погонь ЩецинКраковия, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Florian-Krygier-Stadion. Судить этот матч будет Pawel Raczkowski.

МСК, 13 тур, Стадион: Florian-Krygier-Stadion
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Погонь Щецин
61'
89'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Краковия
29'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Краковия icon
29'
Счет после первого тайма 0:1
Погонь Щецин icon
61'
Погонь Щецин icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
24'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
25'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
29'
Краковия - 1-ый Гол
33'
Угловой
Краковия - Угловой
39'
Угловой
Краковия - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
51'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
55'
Угловой
Краковия - Угловой
61'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
61'
Погонь Щецин - 2-ой Гол
65'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
79'
Угловой
Погонь Щецин - Угловой
89'
Погонь Щецин - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Погонь Щецин — Краковия

Команда Погонь Щецин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-19. Команда Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Погонь Щецин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Краковия забивает 2, пропускает 1.

Погонь Щецин Погонь Щецин
77
Румыния
Валентин Койокару
15
Швеция
Ali Hussein
28
Швеция
Линус Валквист
13
Греция
Dimitrios Keramitsis
32
Греция
Леонардо Кутрис
14
Испания
Хосе Анхель Посо
8
Норвегия
Фредрик Улвестад
19
Сенегал
Mor Ndiaye
90
Англия
Sam Greenwood
9
Венгрия
Rajmund Molnar
11
Польша
Камиль Гросицки
Тренер
Польша
Роберт Колендович
Краковия Краковия
13
Польша
Sebastian Madejski
21
Хорватия
Bosko Sutalo
4
Швеция
Gustav Henriksson
66
Польша
Oskar Wojcik
79
Польша
Dominik Pila
43
Польша
Матеуш Клич
11
Дания
Mikkel Maigaard
39
Хорватия
Mauro Perkovic
25
Грузия
Отар Какабадзе
9
Швейцария
Filip Stojilkovic
17
Болгария
Мартин Янков Минчев
Тренер
Словения
Лука Эльснер

Статистика матча

Владение мячом
Погонь Щецин Погонь Щецин
57%
Краковия Краковия
43%
Атаки
78
68
Угловые
8
3
Фолы
10
13
Удары (всего)
8
9
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pawel Raczkowski (Польша).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Pawel Raczkowski назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
Зенит Зенит
Нижний Новгород Нижний Новгород
18 Ноября
19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Парма Пермь Парма Пермь
18 Ноября
20:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Дизель Пенза Дизель Пенза
18 Ноября
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Кристалл Кристалл
18 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA