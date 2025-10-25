Смотреть онлайн Погонь Щецин - Краковия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Погонь Щецин — Краковия, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Florian-Krygier-Stadion. Судить этот матч будет Pawel Raczkowski.
Превью матча Погонь Щецин — Краковия
Команда Погонь Щецин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-19. Команда Краковия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Погонь Щецин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Краковия забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pawel Raczkowski (Польша).
За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Pawel Raczkowski назначал пенальти