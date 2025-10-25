Превью матча Катовице — Корона Кельце

Команда Катовице в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Корона Кельце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Катовице в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона Кельце забивает 2, пропускает 1.