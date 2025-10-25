Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Катовице - Корона Кельце 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: КатовицеКорона Кельце, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion GKS Katowice. Судить этот матч будет Sebastian Krasny.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion GKS Katowice
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Катовице
76'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Корона Кельце
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Катовице icon
76'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Корона Кельце - Угловой
10'
Угловой
Катовице - Угловой
33'
Угловой
Катовице - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Катовице - Угловой
76'
Катовице - 1-ый Гол
80'
Угловой
Корона Кельце - Угловой
90+2'
Угловой
Корона Кельце - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Катовице — Корона Кельце

Команда Катовице в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Корона Кельце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Катовице в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона Кельце забивает 2, пропускает 1.

Катовице Катовице
1
Польша
Rafal Straczek
2
Эстония
Мартен Кууск
4
Польша
Аркадиуш Йедрих
6
Польша
Лукаш Клеменж
23
Польша
Marcin Wasielewski
5
Нидерланды
Йессе Босх
77
Польша
Mateusz Kowalczyk
8
Испания
Борха Галан
15
Норвегия
Эман Маркович
99
Словакия
Адам Зрелак
27
Польша
Bartosz Nowak
Тренер
Польша
Рафал Горак
Корона Кельце Корона Кельце
1
Польша
Xavier Dziekonski
24
Польша
Bartlomiej Smolarczyk
44
Кипр
Константинос Сотериоу
5
Испания
Pau Resta
37
Польша
Hubert Zwozny
8
Бельгия
Мартин Ремакль
88
Словения
Tamar Svetlin
3
Польша
Konrad Matuszewski
9
Stjepan Davidovic
70
Испания
Antonin
7
Польша
Dawid Blanik
Тренер
Польша
Яцек Зелински

Статистика матча

Владение мячом
Катовице Катовице
41%
Корона Кельце Корона Кельце
59%
Атаки
87
85
Угловые
3
3
Фолы
16
9
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sebastian Krasny (Польша).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 67% (2 из 3 матчей) Sebastian Krasny назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA