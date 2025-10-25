Смотреть онлайн Катовице - Корона Кельце 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Катовице — Корона Кельце, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion GKS Katowice. Судить этот матч будет Sebastian Krasny.
Превью матча Катовице — Корона Кельце
Команда Катовице в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Корона Кельце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Катовице в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона Кельце забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sebastian Krasny (Польша).
За последние 3 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 67% (2 из 3 матчей) Sebastian Krasny назначал пенальти