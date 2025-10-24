Смотреть онлайн Мотор Люблин - Видзев 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Мотор Люблин — Видзев, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Люблин. Судить этот матч будет Mateusz Piszczelok.
Превью матча Мотор Люблин — Видзев
Команда Мотор Люблин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-18. Команда Видзев, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда Мотор Люблин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Видзев забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mateusz Piszczelok (Польша).
За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Mateusz Piszczelok назначал пенальти