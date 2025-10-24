Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Мотор Люблин - Видзев 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по футболу. Экстракласа: Мотор ЛюблинВидзев, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Люблин. Судить этот матч будет Mateusz Piszczelok.

МСК, 13 тур, Стадион: Арена Люблин
Чемпионат Польши по футболу. Экстракласа
Мотор Люблин
41'
46'
51'
Завершен
3 : 0
24 октября 2025
Видзев
Смотреть онлайн
Мотор Люблин icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
Мотор Люблин icon
46'
Мотор Люблин icon
51'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
29'
Угловой
Мотор Люблин - Угловой
36'
Угловой
Видзев - Угловой
41'
Мотор Люблин - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Мотор Люблин - 2-ой Гол
51'
Мотор Люблин - 3-ий Гол
55'
Угловой
Видзев - Угловой
66'
Угловой
Мотор Люблин - Угловой
66'
Угловой
Мотор Люблин - Угловой
67'
Угловой
Мотор Люблин - Угловой
75'
Угловой
Видзев - Угловой
86'
Угловой
Видзев - Угловой
90+1'
Угловой
Мотор Люблин - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Мотор Люблин — Видзев

Команда Мотор Люблин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-18. Команда Видзев, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда Мотор Люблин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Видзев забивает 2, пропускает 1.

Мотор Люблин Мотор Люблин
1
Хорватия
Ivan Brkic
28
Польша
Павел Столарски
39
Словакия
Макер Кристьян Бартош
18
Польша
Аркадиуш Нажемски
24
Польша
Filip Luberecki
6
Испания
Серхи Сампер
26
Польша
Michal Krol
68
Польша
Бартош Вольски
7
Португалия
Иво Родригез
11
Португалия
Fabio Ronaldo
9
Польша
Karol Czubak
Тренер
Польша
Mateusz Stolarski
Видзев Видзев
98
Польша
Maciej Kikolski
91
Польша
Marcel Krajewski
4
Польша
Mateusz Zyro
14
Испания
Ricardo Visus
16
Дания
Peter Therkildsen
57
Нигерия
Samuel Akere
10
Испания
Fran Alvarez
18
Албания
Линдон Селахи
55
Польша
Szymon Czyz
7
Польша
Mariusz Fornalczyk
99
Польша
Sebastian Bergier
Тренер
Хорватия
Игор Йовичевич

Статистика матча

Владение мячом
Мотор Люблин Мотор Люблин
45%
Видзев Видзев
55%
Атаки
60
85
Угловые
5
4
Фолы
6
8
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mateusz Piszczelok (Польша).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Mateusz Piszczelok назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Радомяк
1:1
Висла Плоцк
Завершен
26.10.2025
Легия
0:0
Лех Познань
Завершен
26.10.2025
Гурник Забже
2:1
Ягеллония
Завершен
26.10.2025
Ракув Ченстохова
2:1
Лехия Гданьск
Завершен
25.10.2025
Катовице
1:0
Корона Кельце
Завершен
25.10.2025
Погонь Щецин
2:1
Краковия
Завершен
25.10.2025
Радомяк
-:-
Висла Плоцк
Отложен
24.10.2025
Мотор Люблин
3:0
Видзев
Завершен
24.10.2025
Термалика Нецеча
1:1
Заглембе Любин
Завершен
Комментарии к матчу
