Превью матча Мотор Люблин — Видзев

Команда Мотор Люблин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-18. Команда Видзев, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-13. Команда Мотор Люблин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Видзев забивает 2, пропускает 1.