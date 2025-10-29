Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Дженоа - Кремонезе 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ДженоаКремонезе, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Луиджи Феррарис. Судить этот матч будет Rosario Abisso.

МСК, 9 тур, Стадион: Луиджи Феррарис
Италия - Серия А
Дженоа
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Кремонезе
Федерико Боназзоли 4'
Федерико Боназзоли 49'
Федерико Боназзоли icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Федерико Боназзоли icon
49'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кремонезе - Угловой
4'
Федерико Боназзоли - 1-ый Гол
32'
Угловой
Дженоа - Угловой
42'
Угловой
Дженоа - Угловой
45+4'
Угловой
Дженоа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Угловой
Кремонезе - Угловой
49'
Федерико Боназзоли - 2-ой Гол
68'
Угловой
Дженоа - Угловой
70'
Угловой
Кремонезе - Угловой
89'
Угловой
Дженоа - Угловой
90+2'
Угловой
Дженоа - Угловой
90+4'
Угловой
Дженоа - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1

Превью матча Дженоа — Кремонезе

Команда Дженоа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Кремонезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,7 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-10. Команда Дженоа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кремонезе забивает 1, пропускает 1.

Дженоа Дженоа
1
Италия
Никола Леали
27
Италия
Alessandro Marcandalli
5
Норвегия
Лео Остигар
22
Мексика
Хоан Васкес
15
Англия
Brooke Norton Cuffy
32
Дания
Morten Frendrup
2
Норвегия
Мортен Торсби
3
Испания
Арон Мартин
77
Исландия
Mikael Egill Ellertsson
9
Португалия
Витор Оливейра
29
Италия
Lorenzo Colombo
Тренер
Франция
Патрик Виейра
Кремонезе Кремонезе
1
Италия
Эмиль Аудеро
24
Италия
Filippo Terracciano
6
Италия
Federico Baschirotto
15
Италия
Маттео Бьянкетти
4
Италия
Tommaso Barbieri
32
Аргентина
Martin Payero
38
Франция
Warren Bondo
27
Бельгия
Jari Vandeputte
30
Сенегал
Mikayil Ngor Faye
20
Аргентина
Франко Васкез
10
Англия
Джейми Варди
Тренер
Италия
Давиде Никола

Статистика матча

Владение мячом
Дженоа Дженоа
54%
Кремонезе Кремонезе
46%
Атаки
98
101
Угловые
7
3
Фолы
10
6
Удары (всего)
3
8
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rosario Abisso (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Rosario Abisso назначал пенальти

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA