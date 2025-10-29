Смотреть онлайн Дженоа - Кремонезе 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Дженоа — Кремонезе, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Луиджи Феррарис. Судить этот матч будет Rosario Abisso.
Превью матча Дженоа — Кремонезе
Команда Дженоа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Кремонезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,7 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-10. Команда Дженоа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кремонезе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rosario Abisso (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Rosario Abisso назначал пенальти