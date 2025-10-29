Смотреть онлайн Болонья - Торино 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Болонья — Торино, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренато Даль Ара. Судить этот матч будет Giovanni Ayroldi.
Превью матча Болонья — Торино
Команда Болонья в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-12. Команда Торино, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Болонья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торино забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giovanni Ayroldi (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Giovanni Ayroldi назначал пенальти