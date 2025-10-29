Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Болонья - Торино 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: БолоньяТорино, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренато Даль Ара. Судить этот матч будет Giovanni Ayroldi.

МСК, 9 тур, Стадион: Ренато Даль Ара
Италия - Серия А
Болонья
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Торино
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Болонья - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
46'
Угловой
Торино - Угловой
48'
Угловой
Болонья - Угловой
48'
Угловой
Болонья - Угловой
66'
Угловой
Торино - Угловой
75'
Угловой
Торино - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3

Превью матча Болонья — Торино

Команда Болонья в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-12. Команда Торино, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Болонья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торино забивает 1, пропускает 2.

Болонья Болонья
1
Польша
Лукаш Скорупски
20
Италия
Надир Дзортеа
41
Чехия
Martin Vitik
26
Колумбия
Джон Лукуми
22
Греция
Хараламбос Ликогианнис
6
Хорватия
Никола Моро
19
Англия
Льюис Фергюсон
10
Италия
Федерико Бернардески
21
Дания
Йенс Одгард
28
Италия
Николо Камбьяги
24
Нидерланды
Тёйс Даллинга
Тренер
Италия
Винченцо Итальяно
Торино Торино
1
Италия
Альберто Палеари
61
Франция
Адриен Ауста
13
Чили
Гильермо Марипан
23
Гвинея
Saul Coco
16
Норвегия
Marcus Holmgren Pedersen
22
Италия
Cesare Casadei
8
Сербия
Иван Илич
66
Литва
Gvidas Gineitis
20
Австрия
Валентино Лазаро
26
Бельгия
Сириль Нгонге
19
Англия
Че Адамс
Тренер
Италия
Марко Барони

Статистика матча

Владение мячом
Болонья Болонья
71%
Торино Торино
29%
Атаки
147
53
Угловые
3
3
Фолы
7
15
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giovanni Ayroldi (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Giovanni Ayroldi назначал пенальти

