Смотреть онлайн Ювентус - Удинезе 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Ювентус — Удинезе, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Стадиум. Судить этот матч будет Marco Di Bello.
Превью матча Ювентус — Удинезе
Команда Ювентус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Удинезе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Ювентус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Удинезе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marco Di Bello (Италия).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Marco Di Bello назначал пенальти