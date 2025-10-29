Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Ювентус - Удинезе 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ЮвентусУдинезе, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Стадиум. Судить этот матч будет Marco Di Bello.

МСК, 9 тур, Стадион: Альянц Стадиум
Италия - Серия А
Ювентус
Душан Влахович 5'
Federico Gatti 67'
Kenan Yildiz 90+6'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Удинезе
Николо Дзаньоло 45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Душан Влахович icon
5'
Николо Дзаньоло icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
Federico Gatti icon
67'
Kenan Yildiz icon
90+6'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4
Текстовая трансляция
5'
Душан Влахович - 1-ый Гол
19'
Угловой
Удинезе - Угловой
30'
Угловой
Ювентус - Угловой
30'
Угловой
Ювентус - Угловой
33'
Угловой
Ювентус - Угловой
45+1'
Николо Дзаньоло - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
50'
Угловой
Удинезе - Угловой
52'
Угловой
Удинезе - Угловой
53'
Угловой
Ювентус - Угловой
54'
Угловой
Ювентус - Угловой
67'
Угловой
Ювентус - Угловой
67'
Federico Gatti - 3-ий Гол
70'
Угловой
Ювентус - Угловой
77'
Угловой
Ювентус - Угловой
90'
Угловой
Удинезе - Угловой
90+6'
Kenan Yildiz - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4

Превью матча Ювентус — Удинезе

Команда Ювентус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Удинезе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Ювентус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Удинезе забивает 1, пропускает 1.

Ювентус Ювентус
16
Италия
Ди Грегорио
15
Франция
Пьер Калулу
4
Италия
Federico Gatti
6
Англия
Ллойд Келли
27
Италия
Andrea Cambiaso
5
Италия
Мануэль Локателли
22
США
Уэстон Маккенни
18
Сербия
Филип Костич
10
Турция
Kenan Yildiz
9
Сербия
Душан Влахович
20
Бельгия
Лоис Опенда
Тренер
Хорватия
Игор Тудор
Удинезе Удинезе
40
Нигерия
Maduka Okoye
2
Грузия
Saba Goglichidze
27
Бельгия
Кристиан Кабаселе
28
Франция
Умар Соле
19
Нидерланды
Кингсли Эхизибей
24
Польша
Якуб Пётровский
8
Швеция
Йеспер Карлстром
14
Франция
Arthur Atta
11
Гамбия
Хассан Камара
10
Италия
Николо Дзаньоло
9
Англия
Дэвис Кинан
Тренер
Германия
Коста Руньяиж

Статистика матча

Владение мячом
Ювентус Ювентус
57%
Удинезе Удинезе
43%
Атаки
80
73
Угловые
8
4
Фолы
13
11
Удары (всего)
18
5
Удары мимо ворот
14
6
Удары в створ ворот
11
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marco Di Bello (Италия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Marco Di Bello назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA