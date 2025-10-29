Смотреть онлайн Комо - Верона 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Комо — Верона, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Синиджаглиа. Судить этот матч будет Matteo Marcenaro.
Превью матча Комо — Верона
Команда Комо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matteo Marcenaro (Италия).
За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Matteo Marcenaro назначал пенальти