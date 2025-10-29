Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Комо - Верона 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: КомоВерона, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Синиджаглиа. Судить этот матч будет Matteo Marcenaro.

МСК, 9 тур, Стадион: Джузеппе Синиджаглиа
Италия - Серия А
Комо
Anastasios Douvikas 9'
Штефан Пош 62'
Мергим Войвода 90+2'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Верона
Суат Сердар 25'
Смотреть онлайн
Anastasios Douvikas icon
9'
Суат Сердар icon
25'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
Штефан Пош icon
62'
Мергим Войвода icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Комо - Угловой
9'
Anastasios Douvikas - 1-ый Гол
24'
Угловой
Верона - Угловой
25'
Суат Сердар - 2-ой Гол
35'
Угловой
Верона - Угловой
36'
Угловой
Верона - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
62'
Штефан Пош - 3-ий Гол
90+2'
Мергим Войвода - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4

Превью матча Комо — Верона

Команда Комо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11.

Комо Комо
1
Франция
Жан Бюте
27
Австрия
Штефан Пош
34
Бразилия
Диего Карлос
14
Испания
Jacobo Ramon Naveros
3
Испания
Alex Valle Gomez
6
Франция
Максенс Какере
33
Франция
Лукас Да Кунья
19
Германия
Николас-Геррит Кюн
10
Испания
Nicolas Paz Martinez
38
Испания
Assane Diao Diaoune
11
Греция
Anastasios Douvikas
Тренер
Испания
Сеск Фабрегас
Верона Верона
1
Италия
Лоренцо Монтипо
37
Германия
Армел Белла Котчап
15
Дания
Виктор Нельссон
6
Аргентина
Nicolas Valentini
7
Бельгия
Rafik Belghali
8
Германия
Суат Сердар
63
Италия
Роберто Гаглиардини
24
Франция
Антуан Бернед
3
Дания
Martin Frese
17
Бразилия
Giovane Santana Do Nascimento
16
Норвегия
Gift Emmanuel Orban
Тренер
Италия
Паоло Дзанетти

Статистика матча

Владение мячом
Комо Комо
71%
Верона Верона
29%
Атаки
144
89
Угловые
1
3
Фолы
12
21
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
5
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matteo Marcenaro (Италия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Matteo Marcenaro назначал пенальти

Комментарии к матчу
