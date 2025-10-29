Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Рома - Парма 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: РомаПарма, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Valerio Crezzini.

МСК, 9 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Италия - Серия А
Рома
Марио Хермосо 63'
Артём Довбик 81'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Парма
Alessandro Circati 86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Марио Хермосо icon
63'
Артём Довбик icon
81'
Alessandro Circati icon
86'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Рома - Угловой
37'
Угловой
Парма - Угловой
45+2'
Угловой
Рома - Угловой
45+4'
Угловой
Рома - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
56'
Угловой
Рома - Угловой
62'
Угловой
Рома - Угловой
63'
Угловой
Рома - Угловой
63'
Марио Хермосо - 1-ый Гол
66'
Угловой
Рома - Угловой
73'
Угловой
Рома - Угловой
77'
Угловой
Рома - Угловой
80'
Угловой
Парма - Угловой
81'
Артём Довбик - 2-ой Гол
86'
Alessandro Circati - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,2

Превью матча Рома — Парма

Команда Рома в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-7. Команда Парма, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Рома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Парма забивает 2, пропускает 2.

Рома Рома
99
Бельгия
Миле Свилар
22
Испания
Марио Хермосо
23
Италия
Джанлука Манчини
5
Франция
Эван Ндика
19
Турция
Зеки Челик
4
Италия
Брайан Кристанте
17
Франция
Куадио Коне
43
Бразилия
Wesley Franca
18
Аргентина
Matias Soule
21
Аргентина
Пауло Дибала
11
Ирландия
Эван Фергюсон
Тренер
Италия
Джан Пьеро Гасперини
Парма Парма
31
Япония
Зион Сузуки
15
Италия
Энрико Дель Прато
39
Италия
Alessandro Circati
5
Аргентина
Lautaro Valenti
24
Аргентина
Christian Nahuel Ordonez
22
Дания
Oliver Sorensen
8
Аргентина
Nahuel Estevez
10
Испания
Адриан Бернабе
27
Швейцария
Sascha Britschgi
32
Италия
Патрик Кутроне
9
Аргентина
Mateo Pellegrino
Тренер
Испания
Карлос Куэста

Статистика матча

Владение мячом
Рома Рома
60%
Парма Парма
40%
Атаки
115
79
Угловые
9
2
Фолы
9
9
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Valerio Crezzini (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Valerio Crezzini назначал пенальти

Комментарии к матчу
