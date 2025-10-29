Смотреть онлайн Рома - Парма 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Рома — Парма, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Valerio Crezzini.
Превью матча Рома — Парма
Команда Рома в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-7. Команда Парма, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Рома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Парма забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Valerio Crezzini (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Valerio Crezzini назначал пенальти