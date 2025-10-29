Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А : Рома — Парма , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион . Судить этот матч будет Valerio Crezzini .

Превью матча Рома — Парма

Команда Рома в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-7. Команда Парма, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Рома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Парма забивает 2, пропускает 2.