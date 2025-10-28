Смотреть онлайн Аталанта - Милан 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Аталанта — Милан, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия. Судить этот матч будет Daniele Doveri.
Превью матча Аталанта — Милан
Команда Аталанта в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Милан, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Аталанта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Милан забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniele Doveri (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Daniele Doveri назначал пенальти