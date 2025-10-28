Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Аталанта - Милан 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: АталантаМилан, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия. Судить этот матч будет Daniele Doveri.

МСК, 9 тур, Стадион: Атлети Адзурри д’Италия
Италия - Серия А
Аталанта
Адемола Лукман 35'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Милан
Lorenzo Riccio 4'
Смотреть онлайн
Самуэле Риччи icon
4'
Адемола Лукман icon
35'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Милан - Угловой
4'
Самуэле Риччи - 1-ый Гол
6'
Угловой
Аталанта - Угловой
11'
Угловой
Аталанта - Угловой
17'
Угловой
Милан - Угловой
35'
Адемола Лукман - 2-ой Гол
43'
Угловой
Аталанта - Угловой
43'
Угловой
Аталанта - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
60'
Угловой
Аталанта - Угловой
67'
Угловой
Милан - Угловой
68'
Угловой
Милан - Угловой
81'
Угловой
Аталанта - Угловой
86'
Угловой
Аталанта - Угловой
89'
Угловой
Аталанта - Угловой
90+5'
Угловой
Аталанта - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3

Превью матча Аталанта — Милан

Команда Аталанта в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Милан, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда Аталанта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Милан забивает 2, пропускает 1.

Аталанта Аталанта
4
Швеция
Isak Hien
3
Кот-д'Ивуар
Odilon Kossounou
29
Италия
Марко Карнесекки
29
Тренер
Хорватия
Иван Юрич
Милан Милан
19
Франция
Юссуф Фофана
7
Мексика
Сантьяго Хименес
4
Италия
Самуэле Риччи
31
Сербия
Strahinja Pavlovic
14
Хорватия
Лука Модрич
56
Бельгия
Алексис Саелемакезерс
46
Италия
Маттео Габбия
10
Португалия
Рафаэл Леау
23
Англия
Фикайо Томори
16
Франция
Мике Майгнан
33
Италия
Davide Bartesaghi
Тренер
Италия
Массимилиано Аллегри

Статистика матча

Владение мячом
Аталанта Аталанта
56%
Милан Милан
44%
Атаки
122
83
Угловые
9
4
Фолы
7
7
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniele Doveri (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Daniele Doveri назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA