29.10.2025

Смотреть онлайн Интер Милан - Фиорентина 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: Интер МиланФиорентина, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Судить этот матч будет Симоне Содза.

МСК, 9 тур, Стадион: Джузеппе Меацца
Италия - Серия А
Интер Милан
Хакан Чалханоглу 66'
Petar Sucic 71'
Хакан Чалханоглу 88'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Фиорентина
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Хакан Чалханоглу icon
66'
Petar Sucic icon
71'
Хакан Чалханоглу icon
88'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Интер Милан - Угловой
15'
Угловой
Интер Милан - Угловой
19'
Угловой
Фиорентина - Угловой
21'
Угловой
Фиорентина - Угловой
27'
Угловой
Интер Милан - Угловой
38'
Угловой
Фиорентина - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Интер Милан - Угловой
57'
Угловой
Интер Милан - Угловой
57'
Угловой
Интер Милан - Угловой
66'
Хакан Чалханоглу - 1-ый Гол
71'
Petar Sucic - 2-ой Гол
80'
Угловой
Фиорентина - Угловой
81'
Угловой
Фиорентина - Угловой
88'
Хакан Чалханоглу - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Интер Милан - Угловой
90+3'
Угловой
Интер Милан - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Интер Милан — Фиорентина

Команда Интер Милан в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-8. Команда Фиорентина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Интер Милан в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Фиорентина забивает 2, пропускает 2.

Интер Милан Интер Милан
1
Швейцария
Ян Соммер
25
Швейцария
Мануэль Аканджи
31
Германия
Янн Бисэк
95
Италия
Алессандро Бастони
2
Нидерланды
Дензел Думфрис
23
Италия
Николо Барелла
20
Турция
Хакан Чалханоглу
8
Босния и Герцеговина
Petar Sucic
32
Италия
Федерико Димарко
94
Италия
Francesco Pio Esposito
10
Аргентина
Лаутаро Мартинес
Тренер
Румыния
Кристиан Чиву
Фиорентина Фиорентина
43
Испания
Дэвид Де Хеа
15
Pietro Comuzzo
18
Испания
Пабло Мари
26
Италия
Mattia Viti
2
Бразилия
Додо
27
Италия
Cher Ndour
7
Швейцария
Симон Сом
8
Италия
Роландо Мандрагора
21
Германия
Робин Госенс
10
Исландия
Алберт Тор Гудмундссон
20
Италия
Мойзе Кин
Тренер
Италия
Стефано Пиоли

Статистика матча

Владение мячом
Интер Милан Интер Милан
64%
Фиорентина Фиорентина
36%
Атаки
112
54
Угловые
8
5
Фолы
8
10
Удары (всего)
8
1
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Симоне Содза (Италия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Симоне Содза назначал пенальти

