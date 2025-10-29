Смотреть онлайн Интер Милан - Фиорентина 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Интер Милан — Фиорентина, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Судить этот матч будет Симоне Содза.
Превью матча Интер Милан — Фиорентина
Команда Интер Милан в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-8. Команда Фиорентина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Интер Милан в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Фиорентина забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Симоне Содза (Италия).
За последние 10 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Симоне Содза назначал пенальти