Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А : Интер Милан — Фиорентина , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца . Судить этот матч будет Симоне Содза .

Превью матча Интер Милан — Фиорентина

Команда Интер Милан в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-8. Команда Фиорентина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-20. Команда Интер Милан в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Фиорентина забивает 2, пропускает 2.