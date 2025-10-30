Смотреть онлайн Санта Текла - Ahuachapan 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Санта Текла — Ahuachapan, 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
19:31 17:22 23:16 28:14
Превью матча Санта Текла — Ahuachapan
Команда Санта Текла в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ahuachapan, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Ahuachapan, в том матче победу одержали гостьи.