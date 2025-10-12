Смотреть онлайн Сантьягеньо - МК Эль Бразил Санта Ана 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сантьягеньо — МК Эль Бразил Санта Ана, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.
16:15 17:24 21:25 24:20
Превью матча Сантьягеньо — МК Эль Бразил Санта Ана
Команда Сантьягеньо в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда МК Эль Бразил Санта Ана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Сантьягеньо, в том матче победу одержали хозяева.