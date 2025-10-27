Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу : Койуте — Исидро , 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Municipal Cojutepeque .

Превью матча Койуте — Исидро

Команда Койуте в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Исидро, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Исидро, в том матче победу одержали хозяева.