29.10.2025

Смотреть онлайн Сантьягеньо - Independiente Bkb 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по баскетболу: СантьягеньоIndependiente Bkb, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.

МСК, 1 тур, Арена: Cancha Nueve De Noviembre
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Сантьягеньо
Завершен
21:32 32:25 28:23 20:16
101 : 96
29 октября 2025
Independiente Bkb
Смотреть онлайн
Превью матча Сантьягеньо — Independiente Bkb

Команда Сантьягеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Independiente Bkb, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Independiente Bkb, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сантьягеньо
Сантьягеньо
Independiente Bkb
Сантьягеньо
0 побед
1 победа
0%
100%
10.10.2025
Independiente Bkb
Independiente Bkb
62:56
Сантьягеньо
Сантьягеньо
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
35
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
8
% реализации штрафных
64
50
Кол-во реализованных бросков
55
49
Игры 1 тур
09.11.2025
Сантьягеньо
66:113
Исидро
Завершен
09.11.2025
Койуте
118:99
Ahuachapan
Завершен
09.11.2025
Independiente Bkb
78:81
A.Lobos BKB
Завершен
08.11.2025
A.Lobos BKB
73:51
Salvadorenos
Завершен
08.11.2025
Бруйос Исалько
62:105
Сан Сальвадор
Завершен
07.11.2025
Исидро
91:60
Санта Текла
Завершен
07.11.2025
Salvadorenos
74:53
Сантьягеньо
Завершен
06.11.2025
Ahuachapan
88:92
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
06.11.2025
Сан Сальвадор
103:91
Independiente Bkb
Завершен
05.11.2025
A.Lobos BKB
119:52
Бруйос Исалько
Завершен
05.11.2025
Salvadorenos
58:62
Койуте
Завершен
01.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
80:93
Сан Сальвадор
Завершен
01.11.2025
A.Lobos BKB
80:63
Санта Текла
Завершен
31.10.2025
Бруйос Исалько
86:81
Independiente Bkb
Завершен
30.10.2025
Санта Текла
87:83
Ahuachapan
Завершен
30.10.2025
Сан Сальвадор
82:48
Койуте
Завершен
29.10.2025
Сантьягеньо
101:96
Independiente Bkb
Завершен
29.10.2025
Исидро
89:58
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
28.10.2025
Санта Текла
89:83
Бруйос Исалько
Завершен
28.10.2025
Сан Сальвадор
93:97
A.Lobos BKB
Завершен
27.10.2025
Койуте
58:84
Исидро
Завершен
27.10.2025
Independiente Bkb
101:92
Ahuachapan
Завершен
24.10.2025
Ahuachapan
84:77
Бруйос Исалько
Завершен
24.10.2025
A.Lobos BKB
69:64
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
22.10.2025
Salvadorenos
56:83
Сан Сальвадор
Завершен
22.10.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
115:105
Бруйос Исалько
Завершен
20.10.2025
Санта Текла
72:81
Salvadorenos
Завершен
19.10.2025
Бруйос Исалько
82:107
Исидро
Завершен
19.10.2025
Ahuachapan
95:90
Сантьягеньо
Завершен
17.10.2025
Койуте
84:78
Санта Текла
Завершен
17.10.2025
Ahuachapan
90:121
Сан Сальвадор
Завершен
16.10.2025
Исидро
92:61
A.Lobos BKB
Завершен
16.10.2025
Independiente Bkb
72:67
Salvadorenos
Завершен
15.10.2025
Salvadorenos
92:61
Бруйос Исалько
Завершен
14.10.2025
Сан Сальвадор
88:80
Исидро
Завершен
14.10.2025
Сантьягеньо
88:119
Койуте
Завершен
14.10.2025
Санта Текла
73:85
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
12.10.2025
A.Lobos BKB
76:56
Independiente Bkb
Завершен
12.10.2025
Сантьягеньо
78:84
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
11.10.2025
Salvadorenos
88:56
Ahuachapan
Завершен
11.10.2025
Исидро
77:66
Койуте
Завершен
10.10.2025
Сан Сальвадор
105:57
Бруйос Исалько
Завершен
10.10.2025
Санта Текла
69:77
A.Lobos BKB
Завершен
10.10.2025
Independiente Bkb
62:56
Сантьягеньо
Завершен
09.10.2025
Ahuachapan
81:76
Койуте
Завершен
08.10.2025
Бруйос Исалько
74:96
A.Lobos BKB
Завершен
08.10.2025
Сантьягеньо
75:98
Сан Сальвадор
Завершен
06.10.2025
A.Lobos BKB
83:79
Сан Сальвадор
Завершен
06.10.2025
Ahuachapan
77:85
Independiente Bkb
Завершен
05.10.2025
Койуте
86:83
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
05.10.2025
Исидро
119:68
Сантьягеньо
Завершен
04.10.2025
Сан Сальвадор
62:48
Salvadorenos
Завершен
04.10.2025
Санта Текла
103:100
Independiente Bkb
Завершен
03.10.2025
Ahuachapan
61:108
Исидро
Завершен
03.10.2025
Бруйос Исалько
64:75
Санта Текла
Завершен
02.10.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
63:72
A.Lobos BKB
Завершен
02.10.2025
Сантьягеньо
50:60
Salvadorenos
Завершен
01.10.2025
Independiente Bkb
69:72
Сан Сальвадор
Завершен
01.10.2025
Бруйос Исалько
71:77
Ahuachapan
Завершен
30.09.2025
Койуте
52:47
Salvadorenos
Завершен
30.09.2025
Санта Текла
76:90
Исидро
Завершен
29.09.2025
Сантьягеньо
98:97
Бруйос Исалько
Завершен
29.09.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
66:86
Independiente Bkb
Завершен
28.09.2025
A.Lobos BKB
115:59
Сантьягеньо
Завершен
28.09.2025
Койуте
64:70
Сан Сальвадор
Завершен
27.09.2025
Исидро
77:49
Salvadorenos
Завершен
27.09.2025
Сан Сальвадор
86:60
Санта Текла
Завершен
25.09.2025
Ahuachapan
75:95
A.Lobos BKB
Завершен
24.09.2025
Salvadorenos
76:80
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
24.09.2025
Койуте
89:60
Бруйос Исалько
Завершен
23.09.2025
A.Lobos BKB
72:83
Исидро
Завершен
23.09.2025
Санта Текла
76:63
Сантьягеньо
Завершен
23.09.2025
Сан Сальвадор
106:83
Ahuachapan
Завершен
22.09.2025
A.Lobos BKB
86:59
Койуте
Завершен
22.09.2025
Сан Сальвадор
102:69
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
21.09.2025
Independiente Bkb
66:89
Исидро
Завершен
21.09.2025
Сантьягеньо
93:78
Ahuachapan
Завершен
20.09.2025
Бруйос Исалько
56:70
Salvadorenos
Завершен
20.09.2025
Санта Текла
78:76
Койуте
Завершен
19.09.2025
Ahuachapan
62:100
Санта Текла
Завершен
19.09.2025
Salvadorenos
64:57
Independiente Bkb
Завершен
17.09.2025
Исидро
107:47
Бруйос Исалько
Завершен
16.09.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
90:79
Санта Текла
Завершен
16.09.2025
Койуте
84:69
Сантьягеньо
Завершен
16.09.2025
Salvadorenos
50:58
A.Lobos BKB
Завершен
15.09.2025
Исидро
68:56
Сан Сальвадор
Завершен
03.07.2025
Сан Сальвадор
63:72
Исидро
Завершен
01.07.2025
Исидро
88:82
Сан Сальвадор
Завершен
29.06.2025
Сан Сальвадор
80:68
Исидро
Завершен
27.06.2025
Исидро
86:72
Сан Сальвадор
Завершен
25.06.2025
Сан Сальвадор
103:95
Исидро
Завершен
Комментарии к матчу
