Смотреть онлайн Сантьягеньо - Independiente Bkb 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сантьягеньо — Independiente Bkb, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.
21:32 32:25 28:23 20:16
Превью матча Сантьягеньо — Independiente Bkb
Команда Сантьягеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Independiente Bkb, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Independiente Bkb, в том матче победу одержали хозяева.