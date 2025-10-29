Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу : Сантьягеньо — Independiente Bkb , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre .

Превью матча Сантьягеньо — Independiente Bkb

Команда Сантьягеньо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Independiente Bkb, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Independiente Bkb, в том матче победу одержали хозяева.