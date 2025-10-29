Смотреть онлайн Исидро - МК Эль Бразил Санта Ана 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Исидро — МК Эль Бразил Санта Ана, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Abel Mazariego Metapan.
22:18 13:18 24:13 30:9
Превью матча Исидро — МК Эль Бразил Санта Ана
Команда Исидро в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда МК Эль Бразил Санта Ана, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды МК Эль Бразил Санта Ана, в том матче победу одержали гостьи.