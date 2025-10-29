Превью матча Исидро — МК Эль Бразил Санта Ана

Команда Исидро в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда МК Эль Бразил Санта Ана, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды МК Эль Бразил Санта Ана, в том матче победу одержали гостьи.