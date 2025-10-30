Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу : Сан Сальвадор — Койуте , 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium .

Превью матча Сан Сальвадор — Койуте

Команда Сан Сальвадор в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Койуте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Койуте, в том матче победу одержали гостьи.