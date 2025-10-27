Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу : Independiente Bkb — Ahuachapan , 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Independiente Bkb — Ahuachapan

Команда Independiente Bkb в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Ahuachapan, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 октября 2025 на поле команды Ahuachapan, в том матче победу одержали гостьи.