Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Zaragoza (W) — Basket Landes (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Principe Felipe Arena.
Превью матча Zaragoza (W) — Basket Landes (W)
Команда Zaragoza (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Basket Landes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Basket Landes (W), в том матче победу одержали гостьи.