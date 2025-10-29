Превью матча Zaragoza (W) — Basket Landes (W)

Команда Zaragoza (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Basket Landes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Basket Landes (W), в том матче победу одержали гостьи.