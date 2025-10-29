Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Zaragoza (W) - Basket Landes (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвролига - Женщины: Zaragoza (W)Basket Landes (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Principe Felipe Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Principe Felipe Arena
Евролига - Женщины
Zaragoza (W)
Завершен
13:25 17:13 17:10 16:17
63 : 65
29 октября 2025
Basket Landes (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Zaragoza (W) — Basket Landes (W)

Команда Zaragoza (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Basket Landes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Basket Landes (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Zaragoza (W)
Zaragoza (W)
Basket Landes (W)
Zaragoza (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Basket Landes (W)
Basket Landes (W)
70:73
Zaragoza (W)
Zaragoza (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
60
81.2
Кол-во реализованных бросков
17
22
Игры 4 тур
30.10.2025
CBK Mersin (W)
83:69
Reyer Venezia (W)
Завершен
29.10.2025
Zaragoza (W)
63:65
Basket Landes (W)
Завершен
29.10.2025
Famila Schio (W)
61:72
Galatasaray (W)
Завершен
29.10.2025
Valencia (W)
99:57
Olympiacos (W)
Завершен
29.10.2025
ZVVZ USK Praha (W)
43:78
Bourges Basket (W)
Завершен
29.10.2025
Flammes Carolo Basket (W)
72:62
Sopron (W)
Завершен
29.10.2025
Fenerbahce (W)
113:65
DVTK Miskolc (W)
Завершен
29.10.2025
VBW Arka Gdynia (W)
65:90
Girona (W)
Завершен
