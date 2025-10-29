Превью матча VBW Arka Gdynia (W) — Girona (W)

Команда VBW Arka Gdynia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Girona (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Girona (W), в том матче победу одержали хозяева.