Смотреть онлайн VBW Arka Gdynia (W) - Girona (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: VBW Arka Gdynia (W) — Girona (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Gdynia Sports Arena.
20:17 21:17 10:32 14:24
Превью матча VBW Arka Gdynia (W) — Girona (W)
Команда VBW Arka Gdynia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Girona (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Girona (W), в том матче победу одержали хозяева.