Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн VBW Arka Gdynia (W) - Girona (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвролига - Женщины: VBW Arka Gdynia (W)Girona (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Gdynia Sports Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Gdynia Sports Arena
Евролига - Женщины
VBW Arka Gdynia (W)
Завершен
20:17 21:17 10:32 14:24
65 : 90
29 октября 2025
Girona (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча VBW Arka Gdynia (W) — Girona (W)

Команда VBW Arka Gdynia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Girona (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Girona (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

VBW Arka Gdynia (W)
VBW Arka Gdynia (W)
Girona (W)
VBW Arka Gdynia (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.10.2025
Girona (W)
Girona (W)
86:53
VBW Arka Gdynia (W)
VBW Arka Gdynia (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
32
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
7
8
% реализации штрафных
70
88.9
Кол-во реализованных бросков
33
46
Игры 4 тур
30.10.2025
CBK Mersin (W)
83:69
Reyer Venezia (W)
Завершен
29.10.2025
Zaragoza (W)
63:65
Basket Landes (W)
Завершен
29.10.2025
Famila Schio (W)
61:72
Galatasaray (W)
Завершен
29.10.2025
Valencia (W)
99:57
Olympiacos (W)
Завершен
29.10.2025
ZVVZ USK Praha (W)
43:78
Bourges Basket (W)
Завершен
29.10.2025
Flammes Carolo Basket (W)
72:62
Sopron (W)
Завершен
29.10.2025
Fenerbahce (W)
113:65
DVTK Miskolc (W)
Завершен
29.10.2025
VBW Arka Gdynia (W)
65:90
Girona (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Колорадо Колорадо
Эдмонтон Эдмонтон
9 Ноября
06:00