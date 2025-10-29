Смотреть онлайн ZVVZ USK Praha (W) - Bourges Basket (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: ZVVZ USK Praha (W) — Bourges Basket (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Kralovka Arena.
9:17 11:28 9:15 14:18
Превью матча ZVVZ USK Praha (W) — Bourges Basket (W)
Команда ZVVZ USK Praha (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Bourges Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Bourges Basket (W), в том матче победу одержали гостьи.