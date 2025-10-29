Превью матча ZVVZ USK Praha (W) — Bourges Basket (W)

Команда ZVVZ USK Praha (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Bourges Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Bourges Basket (W), в том матче победу одержали гостьи.