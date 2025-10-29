Смотреть онлайн Famila Schio (W) - Galatasaray (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Famila Schio (W) — Galatasaray (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaCampagnola.