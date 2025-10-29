Смотреть онлайн Famila Schio (W) - Galatasaray (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Famila Schio (W) — Galatasaray (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaCampagnola.
13:17 11:13 17:15 20:27
Превью матча Famila Schio (W) — Galatasaray (W)
Команда Famila Schio (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Galatasaray (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Galatasaray (W), в том матче победу одержали хозяева.