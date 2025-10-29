Смотреть онлайн Valencia (W) - Olympiacos (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Valencia (W) — Olympiacos (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Municipal Font de Sant Lluis.
25:13 26:19 23:12 25:13
Превью матча Valencia (W) — Olympiacos (W)
Команда Valencia (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Olympiacos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Olympiacos (W), в том матче победу одержали гостьи.