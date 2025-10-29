Превью матча Valencia (W) — Olympiacos (W)

Команда Valencia (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Olympiacos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Olympiacos (W), в том матче победу одержали гостьи.