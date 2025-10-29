Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Flammes Carolo Basket (W) - Sopron (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвролига - Женщины: Flammes Carolo Basket (W)Sopron (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Savings.

МСК, 4 тур, Арена: Arena Savings
Евролига - Женщины
Flammes Carolo Basket (W)
Завершен
22:16 20:13 20:16 10:17
72 : 62
29 октября 2025
Sopron (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Flammes Carolo Basket (W) — Sopron (W)

Команда Flammes Carolo Basket (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Sopron (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Sopron (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Flammes Carolo Basket (W)
Flammes Carolo Basket (W)
Sopron (W)
Flammes Carolo Basket (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Sopron (W)
Sopron (W)
54:82
Flammes Carolo Basket (W)
Flammes Carolo Basket (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
14
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
75
84.2
Кол-во реализованных бросков
40
36
Игры 4 тур
30.10.2025
CBK Mersin (W)
83:69
Reyer Venezia (W)
Завершен
29.10.2025
Zaragoza (W)
63:65
Basket Landes (W)
Завершен
29.10.2025
Famila Schio (W)
61:72
Galatasaray (W)
Завершен
29.10.2025
Valencia (W)
99:57
Olympiacos (W)
Завершен
29.10.2025
ZVVZ USK Praha (W)
43:78
Bourges Basket (W)
Завершен
29.10.2025
Flammes Carolo Basket (W)
72:62
Sopron (W)
Завершен
29.10.2025
Fenerbahce (W)
113:65
DVTK Miskolc (W)
Завершен
29.10.2025
VBW Arka Gdynia (W)
65:90
Girona (W)
Завершен
Комментарии к матчу
