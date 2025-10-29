Смотреть онлайн Flammes Carolo Basket (W) - Sopron (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Flammes Carolo Basket (W) — Sopron (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Savings.
22:16 20:13 20:16 10:17
Превью матча Flammes Carolo Basket (W) — Sopron (W)
Команда Flammes Carolo Basket (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Sopron (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Sopron (W), в том матче победу одержали гостьи.