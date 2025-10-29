Смотреть онлайн Fenerbahce (W) - DVTK Miskolc (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига - Женщины: Fenerbahce (W) — DVTK Miskolc (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Ulker Sports Arena.
26:13 27:13 35:20 25:19
Превью матча Fenerbahce (W) — DVTK Miskolc (W)
Команда Fenerbahce (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей. Команда DVTK Miskolc (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды DVTK Miskolc (W), в том матче победу одержали гостьи.