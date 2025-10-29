Превью матча Fenerbahce (W) — DVTK Miskolc (W)

Команда Fenerbahce (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей. Команда DVTK Miskolc (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды DVTK Miskolc (W), в том матче победу одержали гостьи.