Смотреть онлайн Brescia (W) - Leonessa Volley Altamura (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Brescia (W) — Leonessa Volley Altamura (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Georg.
Превью матча Brescia (W) — Leonessa Volley Altamura (W)
Команда Brescia (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Leonessa Volley Altamura (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.