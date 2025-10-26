26.10.2025
Смотреть онлайн Roma (W) - Messina (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Roma (W) — Messina (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Honey.
МСК, 4 тур, Стадион: Pala Honey
Италия A2 - Женщины
Завершен
25:14 22:25 25:23 25:21
3 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Roma (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Roma (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Roma (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Roma (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Roma (W) со счетом 25-14
Сет 2. Команда Messina (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Messina (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Roma (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Messina (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Messina (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Roma (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Messina (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Roma (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Messina (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Roma (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Roma (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Roma (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Roma (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Roma (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Roma (W) — Messina (W)
Игры 4 тур
26.10
1
3
18
25
25
20
23
25
19
25
Завершен
26.10
2
3
22
25
25
17
20
25
25
19
9
15
Завершен
26.10
2
3
25
21
23
25
25
21
18
25
19
20
Завершен
26.10
0
3
22
25
20
25
21
25
Завершен
26.10
3
1
25
23
22
25
27
25
25
20
Завершен
26.10
-
-
Отменен
26.10
3
2
26
28
19
25
25
20
25
19
15
11
Завершен
26.10
3
1
25
14
22
25
25
23
25
21
Завершен
