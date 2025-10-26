Смотреть онлайн Padova (W) - Fasano (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Padova (W) — Fasano (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
26:28 19:25 25:20 25:19 15:11
Превью матча Padova (W) — Fasano (W)
Команда Padova (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Fasano (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.