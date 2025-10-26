Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Padova (W) - Fasano (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A2 - Женщины: Padova (W)Fasano (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Италия A2 - Женщины
Padova (W)
Завершен
26:28 19:25 25:20 25:19 15:11
3 : 2
26 октября 2025
Fasano (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Padova (W) — Fasano (W)

Команда Padova (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Fasano (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
26.10
AD Volley Modena Women AD Volley Modena Women Altino (W) Altino (W)
1
3
18
25
25
20
23
25
19
25
Завершен
26.10
Giovani Busto Arsizio (W) Giovani Busto Arsizio (W) Offanengo (W) Offanengo (W)
2
3
22
25
25
17
20
25
25
19
9
15
Завершен
26.10
Talmassons (W) Talmassons (W) Imola (W) Imola (W)
2
3
25
21
23
25
25
21
18
25
19
20
Завершен
26.10
Concorezzo (W) Concorezzo (W) Trentino (W) Trentino (W)
0
3
22
25
20
25
21
25
Завершен
26.10
Marsala (W) Marsala (W) Melendugno (W) Melendugno (W)
3
1
25
23
22
25
27
25
25
20
Завершен
26.10
Brescia (W) Brescia (W) Leonessa Volley Altamura (W) Leonessa Volley Altamura (W)
-
-
Отменен
26.10
Padova (W) Padova (W) Fasano (W) Fasano (W)
3
2
26
28
19
25
25
20
25
19
15
11
Завершен
26.10
Roma (W) Roma (W) Messina (W) Messina (W)
3
1
25
14
22
25
25
23
25
21
Завершен
Комментарии к матчу
