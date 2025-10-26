Смотреть онлайн Talmassons (W) - Imola (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Talmassons (W) — Imola (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palestra comunale.
25:21 23:25 25:21 18:25 19:20
Превью матча Talmassons (W) — Imola (W)
Команда Talmassons (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Imola (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.