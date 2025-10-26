Смотреть онлайн Concorezzo (W) - Trentino (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Concorezzo (W) — Trentino (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
22:25 20:25 21:25
Превью матча Concorezzo (W) — Trentino (W)
Команда Concorezzo (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Trentino (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.