26.10.2025
Смотреть онлайн Giovani Busto Arsizio (W) - Offanengo (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Giovani Busto Arsizio (W) — Offanengo (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Futura Giovani.
МСК, 4 тур, Стадион: Futura Giovani
Италия A2 - Женщины
Завершен
22:25 25:17 20:25 25:19 9:15
2 : 3
26 октября 2025
Превью матча Giovani Busto Arsizio (W) — Offanengo (W)
Комментарии к матчу