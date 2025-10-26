26.10.2025
Смотреть онлайн Эмма Виллас - Sviluppo Sud Catania 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Эмма Виллас — Sviluppo Sud Catania, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palasport Mens Sana (PalaEstra).
МСК, 2 тур, Стадион: Palasport Mens Sana (PalaEstra)
Италия A2
Завершен
25:18 25:18 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Превью матча Эмма Виллас — Sviluppo Sud Catania
Комментарии к матчу