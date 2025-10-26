Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Эмма Виллас - Sviluppo Sud Catania 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A2: Эмма ВилласSviluppo Sud Catania, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palasport Mens Sana (PalaEstra).

МСК, 2 тур, Стадион: Palasport Mens Sana (PalaEstra)
Италия A2
Эмма Виллас
Завершен
25:18 25:18 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Sviluppo Sud Catania
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Эмма Виллас — Sviluppo Sud Catania

Игры 2 тур
26.10
Таранто Таранто Sorrento Sorrento
3
0
26
24
25
16
24
21
Завершен
26.10
Порто Виро Порто Виро Волей Пинето Волей Пинето
0
3
17
25
21
25
23
25
Завершен
26.10
Мачерата Мачерата Равенна Равенна
3
2
25
23
15
25
24
26
25
21
15
8
Завершен
26.10
Аверса Аверса ТГВ Порденоне ТГВ Порденоне
3
1
25
22
25
19
21
25
24
21
Завершен
26.10
Брешиа Брешиа Виртус Фано Виртус Фано
3
1
20
25
25
20
25
20
25
16
Завершен
26.10
Эмма Виллас Эмма Виллас Sviluppo Sud Catania Sviluppo Sud Catania
3
0
25
18
25
18
25
22
Завершен
26.10
Лагонегро Лагонегро Пул Либертас Пул Либертас
3
0
25
17
25
20
25
22
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00