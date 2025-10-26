Сет 1. Команда Мачерата первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Мачерата первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Мачерата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Мачерата первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Мачерата со счетом 25-23
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Равенна со счетом 15-25
Сет 3. Команда Мачерата первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Равенна со счетом 24-26
Сет 4. Команда Мачерата первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Мачерата первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Мачерата первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Мачерата со счетом 25-21
Сет 5. Команда Мачерата первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Мачерата первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Мачерата первая набрала 15 очков