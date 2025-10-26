Смотреть онлайн Брешиа - Виртус Фано 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Брешиа — Виртус Фано, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Sportivo San Filippo.
20:25 25:20 25:20 25:16
Превью матча Брешиа — Виртус Фано
Команда Брешиа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Виртус Фано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.