26.10.2025
Смотреть онлайн Аверса - ТГВ Порденоне 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Аверса — ТГВ Порденоне, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Jacazzi.
МСК, 2 тур, Стадион: Pala Jacazzi
Италия A2
Завершен
25:22 25:19 21:25 24:21
25:22 25:19 21:25 24:21
3 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аверса первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Аверса первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Аверса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аверса первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Аверса со счетом 25-22
Сет 2. Команда Аверса первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аверса первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аверса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аверса первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Аверса со счетом 25-19
Сет 3. Команда Pordenone первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аверса первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аверса первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pordenone первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Pordenone со счетом 21-25
Сет 4. Команда Аверса первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Аверса первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Аверса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аверса первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Аверса — ТГВ Порденоне
Комментарии к матчу