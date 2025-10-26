Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Порто Виро - Волей Пинето 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A2: Порто ВироВолей Пинето, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palazzetto dello sport Porto Viro.

МСК, 2 тур, Стадион: Palazzetto dello sport Porto Viro
Италия A2
Порто Виро
Завершен
17:25 21:25 23:25
0 : 3
26 октября 2025
Волей Пинето
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Порто Виро — Волей Пинето

Игры 2 тур
26.10
Таранто Таранто Sorrento Sorrento
3
0
26
24
25
16
24
21
Завершен
26.10
Порто Виро Порто Виро Волей Пинето Волей Пинето
0
3
17
25
21
25
23
25
Завершен
26.10
Мачерата Мачерата Равенна Равенна
3
2
25
23
15
25
24
26
25
21
15
8
Завершен
26.10
Аверса Аверса ТГВ Порденоне ТГВ Порденоне
3
1
25
22
25
19
21
25
24
21
Завершен
26.10
Брешиа Брешиа Виртус Фано Виртус Фано
3
1
20
25
25
20
25
20
25
16
Завершен
26.10
Эмма Виллас Эмма Виллас Sviluppo Sud Catania Sviluppo Sud Catania
3
0
25
18
25
18
25
22
Завершен
26.10
Лагонегро Лагонегро Пул Либертас Пул Либертас
3
0
25
17
25
20
25
22
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Ноября
20:00
BESTIA BESTIA
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
15 Ноября
21:00
Будучност Будучност
Илирия Илирия
15 Ноября
21:30
Ферьестад Ферьестад
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
15 Ноября
20:00
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
Рогле Рогле
15 Ноября
20:00
Тимре Тимре
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
15 Ноября
20:00
Грузия Грузия
Испания Испания
15 Ноября
20:00
Хермес Хермес
Йокерит Йокерит
15 Ноября
19:00
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Триест Триест
15 Ноября
22:30
JoKP JoKP
ТуТо ТуТо
15 Ноября
19:00