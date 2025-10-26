Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 : Таранто — Sorrento , 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Mazzola .

Превью матча Таранто — Sorrento

Команда Таранто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Sorrento, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Таранто, в том матче победу одержали хозяева.