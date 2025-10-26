Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Таранто - Sorrento 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A2: ТарантоSorrento, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Mazzola.

МСК, 2 тур, Стадион: Pala Mazzola
Италия A2
Таранто
Завершен
26:24 25:16 24:21
3 : 0
26 октября 2025
Sorrento
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Таранто первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Таранто первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Таранто первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Таранто первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Таранто со счетом 26-24
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Таранто со счетом 25-16
Сет 3. Команда Таранто первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sorrento первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Sorrento первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Sorrento первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Таранто — Sorrento

Команда Таранто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Sorrento, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Таранто, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Таранто
Таранто
Sorrento
Таранто
1 победа
0 побед
100%
0%
01.10.2025
Таранто
Таранто
3:1
Sorrento
Sorrento
Обзор
Игры 2 тур
26.10
Таранто Таранто Sorrento Sorrento
3
0
26
24
25
16
24
21
Завершен
26.10
Порто Виро Порто Виро Волей Пинето Волей Пинето
0
3
17
25
21
25
23
25
Завершен
26.10
Мачерата Мачерата Равенна Равенна
3
2
25
23
15
25
24
26
25
21
15
8
Завершен
26.10
Аверса Аверса ТГВ Порденоне ТГВ Порденоне
3
1
25
22
25
19
21
25
24
21
Завершен
26.10
Брешиа Брешиа Виртус Фано Виртус Фано
3
1
20
25
25
20
25
20
25
16
Завершен
26.10
Эмма Виллас Эмма Виллас Sviluppo Sud Catania Sviluppo Sud Catania
3
0
25
18
25
18
25
22
Завершен
26.10
Лагонегро Лагонегро Пул Либертас Пул Либертас
3
0
25
17
25
20
25
22
Завершен
Комментарии к матчу
