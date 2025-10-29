Смотреть онлайн VBC Cheseaux (W) - Levski Sofia (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины: VBC Cheseaux (W) — Levski Sofia (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Salle de Sport Derriere la Ville.
Превью матча VBC Cheseaux (W) — Levski Sofia (W)
Команда VBC Cheseaux (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Levski Sofia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Levski Sofia (W), в том матче победу одержали хозяева.