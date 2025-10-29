Превью матча VBC Cheseaux (W) — Levski Sofia (W)

Команда VBC Cheseaux (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Levski Sofia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Levski Sofia (W), в том матче победу одержали хозяева.