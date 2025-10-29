Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины : Tchalou Volley (W) — Fleyr (W) , 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Tchalou Volley (W) — Fleyr (W)

Команда Tchalou Volley (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Fleyr (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Fleyr (W), в том матче победу одержали гостьи.