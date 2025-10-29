29.10.2025
Смотреть онлайн AO Thiras (W) - Panionios (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины: AO Thiras (W) — Panionios (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dappos Karterados.
МСК, 6 тур, Стадион: Dappos Karterados
Кубок Челлендж - Женщины
Завершен
23:25 25:23 25:19 13:25 15:12
3 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Panionios (W) со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AO Thiras (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда AO Thiras (W) со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Panionios (W) со счетом 13-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Превью матча AO Thiras (W) — Panionios (W)
История последних встреч
