29.10.2025

Смотреть онлайн Ostrava (W) - Nakovski Volej (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаКубок Челлендж - Женщины: Ostrava (W)Nakovski Volej (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala mladeze.

МСК, 6 тур, Стадион: Hala mladeze
Кубок Челлендж - Женщины
Ostrava (W)
Завершен
25:13 25:9 25:10
3 : 0
29 октября 2025
Nakovski Volej (W)
Превью матча Ostrava (W) — Nakovski Volej (W)

История последних встреч

Ostrava (W)
Ostrava (W)
Nakovski Volej (W)
Ostrava (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
05.11.2025
Nakovski Volej (W)
Nakovski Volej (W)
0:3
Ostrava (W)
Ostrava (W)
Игры 6 тур
06.11
Fleyr (W) Fleyr (W) Tchalou Volley (W) Tchalou Volley (W)
0
3
11
25
13
25
11
25
Завершен
06.11
Dynamo Apeldoorn (W) Dynamo Apeldoorn (W) Prostejov (W) Prostejov (W)
3
0
25
20
25
22
25
22
Завершен
06.11
SC Balta (W) SC Balta (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
3
2
22
25
25
17
22
25
25
16
15
6
Завершен
06.11
LP Viesti (W) LP Viesti (W) Nyiregyhaza (W) Nyiregyhaza (W)
3
1
25
21
25
22
15
25
32
30
14
16
Завершен
05.11
KV Fer Volley (W) KV Fer Volley (W) Dudingen (W) Dudingen (W)
1
3
17
25
16
25
25
19
21
25
Завершен
05.11
Slovan Bratislava (W) Slovan Bratislava (W) F. Unicaja Andalucia (W) F. Unicaja Andalucia (W)
2
3
22
25
17
25
25
23
25
22
12
15
Завершен
05.11
SREM-Sremska Mitrovica (W) SREM-Sremska Mitrovica (W) AEK (W) AEK (W)
0
3
11
25
17
25
21
25
Завершен
05.11
VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) SC Balta (W) SC Balta (W)
0
3
19
25
21
25
19
25
Завершен
05.11
Oksil (W) Oksil (W) ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж)
3
1
25
19
26
24
12
25
26
24
Завершен
05.11
Olympiada Neapolis (W) Olympiada Neapolis (W) OK Brda (W) OK Brda (W)
3
0
25
11
25
11
25
12
Завершен
05.11
Viking TIF (W) Viking TIF (W) Brusno (W) Brusno (W)
1
3
13
25
23
25
25
21
19
25
Завершен
05.11
Nakovski Volej (W) Nakovski Volej (W) Ostrava (W) Ostrava (W)
0
3
15
25
21
25
15
25
Завершен
05.11
Rae Spordikool (W) Rae Spordikool (W) Rabotnicki Skopje (W) Rabotnicki Skopje (W)
2
3
19
25
25
20
25
14
22
25
5
15
Завершен
05.11
Levski Sofia (W) Levski Sofia (W) VBC Cheseaux (W) VBC Cheseaux (W)
3
2
16
25
12
25
25
16
25
19
15
11
Завершен
05.11
Lugoj (W) Lugoj (W) VC Sneek (W) VC Sneek (W)
3
1
23
25
25
17
25
18
25
21
Завершен
05.11
Buducnost (W) Buducnost (W) Haro Rioja (W) Haro Rioja (W)
0
3
15
25
20
25
17
25
Завершен
05.11
Panionios (W) Panionios (W) AO Thiras (W) AO Thiras (W)
3
0
25
21
25
17
25
23
Завершен
04.11
Brusno (W) Brusno (W) Viking TIF (W) Viking TIF (W)
3
1
22
25
25
11
25
19
25
20
Завершен
04.11
VA Zilina (W) VA Zilina (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
-
-
30.10
Nyiregyhaza (W) Nyiregyhaza (W) LP Viesti (W) LP Viesti (W)
-
-
Отменен
30.10
ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж) Oksil (W) Oksil (W)
-
-
Отменен
29.10
VC Sneek (W) VC Sneek (W) Lugoj (W) Lugoj (W)
0
3
22
25
20
25
17
22
Завершен
29.10
Dudingen (W) Dudingen (W) KV Fer Volley (W) KV Fer Volley (W)
-
-
Отменен
29.10
VBC Cheseaux (W) VBC Cheseaux (W) Levski Sofia (W) Levski Sofia (W)
-
-
Отменен
29.10
Tchalou Volley (W) Tchalou Volley (W) Fleyr (W) Fleyr (W)
-
-
Отменен
29.10
OK Brda (W) OK Brda (W) Olympiada Neapolis (W) Olympiada Neapolis (W)
0
3
17
25
17
25
15
25
Завершен
29.10
VA Zilina (W) VA Zilina (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
1
3
25
23
22
25
24
26
23
25
Завершен
29.10
F. Unicaja Andalucia (W) F. Unicaja Andalucia (W) Slovan Bratislava (W) Slovan Bratislava (W)
3
2
21
25
25
22
22
25
25
13
15
13
Завершен
29.10
AO Thiras (W) AO Thiras (W) Panionios (W) Panionios (W)
3
2
23
25
25
23
25
19
13
25
15
12
Завершен
29.10
Ostrava (W) Ostrava (W) Nakovski Volej (W) Nakovski Volej (W)
3
0
25
13
25
9
25
10
Завершен
29.10
Prostejov (W) Prostejov (W) Dynamo Apeldoorn (W) Dynamo Apeldoorn (W)
3
2
25
18
23
25
20
25
25
14
16
14
Завершен
28.10
AEK (W) AEK (W) Srem (W) Srem (W)
3
0
25
19
25
21
25
16
Завершен
