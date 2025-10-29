Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины : VA Zilina (W) — Holte IF (W) , 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча VA Zilina (W) — Holte IF (W)

Команда VA Zilina (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Holte IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Holte IF (W), в том матче победу одержали хозяева.