Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины : OK Brda (W) — Olympiada Neapolis (W) , 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча OK Brda (W) — Olympiada Neapolis (W)

Команда OK Brda (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Olympiada Neapolis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Olympiada Neapolis (W), в том матче победу одержали хозяева.