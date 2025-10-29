Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн OK Brda (W) - Olympiada Neapolis (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаКубок Челлендж - Женщины: OK Brda (W)Olympiada Neapolis (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Кубок Челлендж - Женщины
OK Brda (W)
Завершен
17:25 17:25 15:25
0 : 3
29 октября 2025
Olympiada Neapolis (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Olympiada Neapolis (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Olympiada Neapolis (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда OK Brda (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Olympiada Neapolis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча OK Brda (W) — Olympiada Neapolis (W)

Команда OK Brda (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Olympiada Neapolis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Olympiada Neapolis (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

OK Brda (W)
OK Brda (W)
Olympiada Neapolis (W)
OK Brda (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
Olympiada Neapolis (W)
Olympiada Neapolis (W)
3:0
OK Brda (W)
OK Brda (W)
