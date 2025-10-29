Смотреть онлайн OK Brda (W) - Olympiada Neapolis (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Кубок Челлендж - Женщины: OK Brda (W) — Olympiada Neapolis (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
17:25 17:25 15:25
Превью матча OK Brda (W) — Olympiada Neapolis (W)
Команда OK Brda (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Olympiada Neapolis (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Olympiada Neapolis (W), в том матче победу одержали хозяева.