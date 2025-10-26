26.10.2025
Смотреть онлайн Лагонегро - Пул Либертас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Лагонегро — Пул Либертас, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palasport Villa D'Agri.
МСК, 2 тур, Стадион: Palasport Villa D'Agri
Италия A2
Завершен
25:17 25:20 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1 выиграла команда Лагонегро со счетом 25-17
Сет 2. Команда Cantu первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Лагонегро первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Лагонегро со счетом 25-20
Сет 3. Команда Лагонегро первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Cantu первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Лагонегро первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Cantu первая набрала 20 очков
