27.10.2025
Смотреть онлайн Доминика Салкова - Алёна Фалей 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Доминика Салкова — Алёна Фалей, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Цзюцзян
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Доминика Салкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Доминика Салкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Алёна Фалей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Алёна Фалей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
65%
62%
Реализация брейк - пойнтов
71%
36%
