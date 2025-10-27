27.10.2025
Смотреть онлайн Тамара Корпатч - Полина Кудерметова 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Тамара Корпатч — Полина Кудерметова, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Отказ
(Победитель: Тамара Корпатч)
1 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
57%
50%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
