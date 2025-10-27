27.10.2025
Смотреть онлайн Сиджиа Вей - Анна Бондар 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Сиджиа Вей — Анна Бондар, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сиджиа Вей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сиджиа Вей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сиджиа Вей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сиджиа Вей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Сиджиа Вей
Анна Бондар
0 побед
1 победа
0%
100%
15.10.2025
Сиджиа Вей
0:2
Анна Бондар
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
