27.10.2025

Смотреть онлайн Сиджиа Вей - Анна Бондар 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайWTA Цзюцзян: Сиджиа ВейАнна Бондар, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Сиджиа Вей
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
27 октября 2025
Анна Бондар
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сиджиа Вей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сиджиа Вей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сиджиа Вей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сиджиа Вей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Сиджиа Вей
Сиджиа Вей
Анна Бондар
Сиджиа Вей
0 побед
1 победа
0%
100%
15.10.2025
Сиджиа Вей
Сиджиа Вей
0:2
Анна Бондар
Анна Бондар
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
Игры 1/16 финала
28.10
США Энн Ли Китай Чжоусюань Бай
0
2
3
6
1
6
Завершен
28.10
Австрия Лилли Таггер Китай Chenting Zhu
2
0
6
2
6
1
Завершен
28.10
США Алисия Паркс Китай Линь Чжу
2
0
6
3
2
1
Отказ
28.10
Россия Анна Блинкова Франция Хлоя Пакет
2
0
6
4
6
4
Завершен
27.10
Китай Вушуанг Чженг Украина Юлия Стародубцева
2
0
6
3
7
6
Завершен
27.10
Япония Эна Шибахара Россия Анастасия Захарова
0
2
4
6
1
6
Завершен
27.10
Германия Елла Сейдел Франция Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона
2
0
6
4
6
3
Завершен
27.10
Германия Тамара Корпатч Россия Полина Кудерметова
1
0
3
0
Отказ
27.10
Чехия Доминика Салкова Беларусь Алёна Фалей
2
0
7
6
7
5
Завершен
27.10
Китай Ханью Гуо Россия Алина Корнеева
2
1
3
6
6
2
7
6
Завершен
27.10
Китай Сиджиа Вей Венгрия Анна Бондар
0
2
2
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
