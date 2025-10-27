27.10.2025
Смотреть онлайн Елла Сейдел - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Елла Сейдел — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
79%
48%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу