Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Елла Сейдел - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайWTA Цзюцзян: Елла СейделТиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Елла Сейдел
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
27 октября 2025
Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона
Гейм 1 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
79%
48%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Игры 1/16 финала
28.10
США Энн Ли Китай Чжоусюань Бай
0
2
3
6
1
6
Завершен
28.10
Австрия Лилли Таггер Китай Chenting Zhu
2
0
6
2
6
1
Завершен
28.10
США Алисия Паркс Китай Линь Чжу
2
0
6
3
2
1
Отказ
28.10
Россия Анна Блинкова Франция Хлоя Пакет
2
0
6
4
6
4
Завершен
27.10
Китай Вушуанг Чженг Украина Юлия Стародубцева
2
0
6
3
7
6
Завершен
27.10
Япония Эна Шибахара Россия Анастасия Захарова
0
2
4
6
1
6
Завершен
27.10
Германия Елла Сейдел Франция Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона
2
0
6
4
6
3
Завершен
27.10
Германия Тамара Корпатч Россия Полина Кудерметова
1
0
3
0
Отказ
27.10
Чехия Доминика Салкова Беларусь Алёна Фалей
2
0
7
6
7
5
Завершен
27.10
Китай Ханью Гуо Россия Алина Корнеева
2
1
3
6
6
2
7
6
Завершен
27.10
Китай Сиджиа Вей Венгрия Анна Бондар
0
2
2
6
2
6
Завершен
