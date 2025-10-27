27.10.2025
Смотреть онлайн Эна Шибахара - Анастасия Захарова 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Эна Шибахара — Анастасия Захарова, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Цзюцзян
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эна Шибахара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Эна Шибахара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анастасия Захарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эна Шибахара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анастасия Захарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эна Шибахара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Захарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эна Шибахара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Анастасия Захарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
69%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
